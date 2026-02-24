Готовим гречку с белыми грибами по старинному рецепту

Гречка по-купечески — это блюдо, которое обычно ассоциируется с мясом, но мы откроем вам секрет: если заменить говядину на лесные грибы, получится куда более ароматное и благородное кушанье.

В центре внимания здесь, конечно же, грибы. Лучше всего взять сухие белые грибы 50 г. Их нужно залить теплой водой за пару часов до начала готовки. Когда грибы размякнут, откиньте их на дуршлаг, но настой не выливайте. Процедите его через марлю — это и есть наш секрет. Грибы мелко нарежьте. Если у вас есть свежие шампиньоны, добавьте их для объема, но именно белые создадут тот самый лесной аромат.

Возьмите чугунный казан или глубокую сковороду с толстым дном. Поставьте на огонь, растопите кусочек сливочного масла и добавьте пару ложек растительного. Сначала обжарьте одну крупно нарезанную луковицу до прозрачности, затем добавьте натертую на крупной терке морковь. Когда овощи станут мягкими, высыпайте к ним все грибы — и размоченные белые, и свежие. Жарьте вместе минут 10, помешивая, пока грибной сок не выпарится наполовину. Теперь самое время для крупы. 250 г гречневой ядрицы промойте. Высыпьте ее в казан к грибам, перемешайте, чтобы каждое зернышко покрылось маслом.

Прогрейте крупу с овощами буквально пару минут, а затем залейте ее тем самым процеженным грибным настоем. Жидкости должно быть ровно в два раза больше, чем гречки — примерно 0,5 л. Если настоя мало, долейте горячей воды. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и пару горошин душистого перца. Как только вода закипит, накройте казан крышкой, убавьте огонь до самого минимума и забудьте про него на 25 минут. Крышку поднимать нельзя — гречка должна томиться, впитывая в себя ароматный пар. Когда время выйдет, выключите огонь, бросьте сверху кусочек сливочного масла, накройте полотенцем и дайте постоять еще минут 10. Перед подачей аккуратно перемешайте и посыпьте рубленой зеленью. Это блюдо доказывает: постное не значит невкусное.

Совет: самый важный секрет этого блюда — не жалеть времени на обжаривание грибов с луком. Добивайтесь, чтобы лук стал карамельно-золотистым, а грибы подрумянились, а не тушились.

