Многие считают тушеную капусту скучным гарниром из советской столовой, где она томилась часами, превращаясь в безликую массу. Немецкая кухня, славящаяся своим уважением к капусте, предлагает совершенно иной взгляд на это блюдо — оно получается настолько самодостаточным, что способно затмить и сосиски, и рульку, для которых его обычно готовят.

Возьмите один средний кочан капусты, желательно плотный, зимний, и нашинкуйте его не слишком тонко, а крупной, размашистой соломкой. В глубокой сковороде растопите пару ложек сливочного масла и добавьте ложку оливкового — это убережет первое от пригорания. Обжарьте одну крупную луковицу, нарезанную полукольцами, до прозрачности и легкой карамелизации. Лук — это база, фундамент вкуса, и здесь ему нужно уделить должное внимание. Как только он станет мягким, отправляйте к нему всю гору капусты. Сначала вам покажется, что ее слишком много и она не поместится, но через 2 минуты прогрева она осядет ровно настолько, насколько нужно.

Теперь самое важное — приправы. Посолите, но умеренно, добавьте много свежемолотого черного перца и чайную ложку семян тмина. Именно тмин делает капусту благородной, убирает излишнюю сырость и дарит неуловимый аромат. Теперь влейте 200 мл светлого нефильтрованного пива. Пиво вместо воды — это не дань экзотике, а способ придать капусте легкую хмельную горчинку и глубину.

Перемешайте, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и забудьте о ней на час.

Спустя это время снимите пробу. Капуста должна стать мягкой, но сохранить легкое сопротивление при надкусывании. Если осталась жестковатой, томите дальше. В самом конце, когда жидкость почти выпарится, а капуста начнет слегка шкворчать на жире, добавьте одно кислое яблоко, натертое на крупной терке, и столовую ложку меда. Яблоко даст свою кислинку, а мед добавит карамельную ноту. Прогрейте все вместе еще 10 минут и выключайте.

Совет: никогда не используйте темное пиво — оно даст излишнюю горечь и тяжелый вкус. Светлый лагер или эль — идеальный выбор. Подавайте такую капусту с жареными колбасками или просто с куском ржаного хлеба, посыпав свежей зеленью — это сытное, честное блюдо. И помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Пищевая ценность на порцию (примерно 200 г): Калорийность: 150 ккал. Белки: 3 г, жиры: 7 г, углеводы: 16 г.

