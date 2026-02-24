Перепробовав десятки рецептов, всегда возвращаюсь к этому: ложка сметаны творит с котлетами чудеса

Перепробовав десятки рецептов, всегда возвращаюсь к этому! Главное волшебство происходит при тушении: смесь сметаны и томатной пасты, загустевая, превращается в насыщенный соус, который пропитывает каждую котлету, делая ее тающей во рту.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, 1 небольшая луковица, 1 небольшой кабачок (около 150 г), 1 желток, 3-4 ст. л. панировочных сухарей, 300 мл воды, 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, соль, специи.

Рецепт: лук и кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок от кабачка. В миске смешайте фарш, овощи, желток, сухари, соль и перец до однородности. Сформируйте небольшие котлеты. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. В отдельной миске разведите сметану и томатную пасту в воде, добавьте соль и любимые специи. Залейте котлеты полученным соусом, доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 15-20 минут. Попробуйте, и вы убедитесь, что ложка сметаны и томатной пасты творит с котлетами чудеса.

