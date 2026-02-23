Добавляю одну пачку творога в фарш и готовлю белковые котлеты: ем их на ночь и не толстею

Добавляю одну пачку творога в фарш и готовлю белковые котлеты, ем их на ночь и не толстею! Вкус получается бесподобным: грудка, которая обычно бывает суховатой, здесь тает во рту, а творог создает влажную текстуру.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе (грудки), 200 г нежирного творога (лучше в брикете), 1 яйцо, 50 г легкого твердого сыра (10-20% жирности), соль, черный перец, сушеный чеснок, паприка по вкусу.

Рецепт: куриное филе нарежьте кусочками и измельчите в блендере или мясорубке до состояния фарша. В отдельной миске разомните творог вилкой. Смешайте куриный фарш, творог, яйцо и мелко натертый сыр в однородную массу. Добавьте специи и соль. Тщательно вымесите фарш руками. Сформируйте мокрыми руками небольшие круглые котлетки. Выложите их в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Налейте на дно формы немного горячей воды (около 1 см). Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30-35 минут до румяной корочки.

