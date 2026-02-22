Зимняя Олимпиада — 2026
Ленивые зразы из пюре: картофельное тесто, яичная начинка. Обжариваю до корочки — бюджетный ужин, который съедается на раз

Фото: D-NEWS.ru
Когда нужно накормить семью вкусно и надолго, а бюджет ограничен, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Он использует самые доступные продукты, но дает ощущение праздничного, продуманного ужина.

Для зраз килограмм картофеля очищаю, режу на крупные куски и отвариваю в подсоленной воде до полной мягкости. Воду полностью сливаю, картофель разминаю в абсолютно гладкое пюре без молока и масла. Даю пюре полностью остыть до комнатной температуры. В остывшее пюре добавляю одно сырое яйцо, три столовые ложки пшеничной муки, соль и черный перец по вкусу. Тщательно вымешиваю ложкой, а затем руками до получения однородного, пластичного теста, которое не липнет к ладоням. Для начинки четыре вареных яйца мелко рублю ножом. Пучок зеленого лука мелко шинкую. Смешиваю яйца и лук с 30 граммами размягченного сливочного масла. Картофельное тесто делю на 8–10 равных частей. Из каждой части формирую шарик, затем расплющиваю его в ладонях в круглую лепешку толщиной около 1 см. В центр кладу столовую ложку яичной начинки. Края лепешки поднимаю и аккуратно защипываю над начинкой, как у пельменя, формируя овальную или круглую котлетку-зразу. Хорошо прижимаю шов, чтобы он не разошелся. На сковороде разогреваю достаточное количество растительного масла. Обжариваю зразы на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивой золотисто-коричневой корочки. Выкладываю готовые зразы на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подаю горячими, обязательно со сметаной.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

