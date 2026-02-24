Этот блинный рулет как фейерверк! Все в обмороке от этой вкусноты — а я и рада, пеку и пеку

Иногда приготовишь что-то один раз — и всё, пошло по кругу. Просят снова, напоминают, намекают: «А помнишь тот рулет?..» Вот с этим блинным десертом у меня именно так. Мягкие блинчики, нежный сливочный крем и кисло-сладкий вишнёвый джем взрываются во вкусе, как настоящий фейерверк.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., молоко — 450 мл, мука — 170 г, кипяток — 100 мл, растительное масло — 3 ст. л., сок натёртой свёклы — по желанию; для начинки: творожный сыр — 200 г, сметана — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., вишнёвый джем — 4–5 ст. л., белый шоколад — по желанию.

В миске смешивают яйца, сахар, молоко и муку до однородности, затем добавляют масло и кипяток и быстро размешивают. При желании подмешивают немного свекольного сока для красивого оттенка. Выпекают тонкие блины на хорошо разогретой сковороде и дают им полностью остыть. Для крема соединяют творожный сыр, сметану и сахар до нежной массы. Блины выкладывают внахлёст, смазывают кремом и вишнёвым джемом, аккуратно сворачивают плотным рулетом. Сверху при желании поливают растопленным белым шоколадом и убирают в холодильник минимум на час, чтобы рулет хорошо держал форму. Затем нарезают и подают к чаю.

