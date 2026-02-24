Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 12:28

Поймавшему мальчика дворнику предложили упростить путь к гражданству

В ГД предложили упростить процедуру получения паспорта спасшему ребенка дворнику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна малыша в Санкт-Петербурге, должен получить право на получение российского паспорта в упрощенном порядке, заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков. Парламентарий отметил, что поступок мужчины из Узбекистана можно назвать настоящим подвигом.

Человек совершил подвиг. Это как минимум достойно награды и уважения. Мы предоставляем гражданство добровольцам из стран ближнего и дальнего зарубежья, участвующим в СВО. Здесь должна работать аналогичная схема, — заявил член ГД.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник сумел поймать мальчика, который выпал из окна седьмого этажа. Инцидент произошел на Петрозаводской улице. Ребенок остался жив. Мальчик играл возле открытого окна. Дворник заметил это и начал кричать, чтобы тот отошел. Однако ребенок сорвался и повис, уцепившись за карниз. Через некоторое время силы оставили мальчика, и он полетел вниз.

Сам Ибадуллаев позже признался, что до сих пор не может прийти в себя от случившегося. Он приехал в Россию из Узбекистана всего четыре месяца назад. Дома у него остались четверо детей и пожилые больные родители. В Петербурге он работает дворником, чтобы содержать семью.

дворники
Санкт-Петербург
спасения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток
Военэксперт ответил, как РФ ответит Франции на передачу ядерного оружия ВСУ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.