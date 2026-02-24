Поймавшему мальчика дворнику предложили упростить путь к гражданству

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна малыша в Санкт-Петербурге, должен получить право на получение российского паспорта в упрощенном порядке, заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков. Парламентарий отметил, что поступок мужчины из Узбекистана можно назвать настоящим подвигом.

Человек совершил подвиг. Это как минимум достойно награды и уважения. Мы предоставляем гражданство добровольцам из стран ближнего и дальнего зарубежья, участвующим в СВО. Здесь должна работать аналогичная схема, — заявил член ГД.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник сумел поймать мальчика, который выпал из окна седьмого этажа. Инцидент произошел на Петрозаводской улице. Ребенок остался жив. Мальчик играл возле открытого окна. Дворник заметил это и начал кричать, чтобы тот отошел. Однако ребенок сорвался и повис, уцепившись за карниз. Через некоторое время силы оставили мальчика, и он полетел вниз.

Сам Ибадуллаев позже признался, что до сих пор не может прийти в себя от случившегося. Он приехал в Россию из Узбекистана всего четыре месяца назад. Дома у него остались четверо детей и пожилые больные родители. В Петербурге он работает дворником, чтобы содержать семью.