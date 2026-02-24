Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:03

Мягкое печенье без вреда: творожно-овсяное с фруктами. Никакого сахара, только натуральная сладость. Рецепт для всей семьи

Фото: D-NEWS.ru
Овсяные хлопья, размокшие в творожной массе и соке лимона, не просто остаются цельными, а частично развариваются во время выпечки, создавая приятную, слегка жевательную текстуру, которая и заменяет привычную рассыпчатость муки.

Для печенья в миске смешиваю 250 граммов обезжиренного или 5% творога, 100 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления, 1 чайную ложку жидкого мёда (по желанию) и сок половины лимона (около 25 мл). Тщательно перетираю и перемешиваю массу ложкой до относительной однородности. Накрываю миску плёнкой или тарелкой и оставляю при комнатной температуре на 30–40 минут, чтобы овсянка набухла и впитала лишнюю жидкость. Два спелых банана (около 170 г чистого пюре) разминаю вилкой в гладкое пюре. Одно большое яблоко (около 100 г) очищаю от кожуры и натираю на крупной тёрке. Добавляю банановое пюре и тёртое яблоко в отдохнувшую творожно-овсяную смесь. Хорошо вымешиваю до получения густого, липкого, однородного теста. Духовку разогреваю до 180°C. Противень застилаю бумагой для выпечки. Мою руки и, смачивая их водой, формирую из теста небольшие шарики, которые затем приплющиваю в лепёшки толщиной около 1 см (получится 13-14 штук). Выкладываю заготовки на противень. Выпекаю 25–30 минут, пока края печенья не начнут слегка подрумяниваться, а сами лепешки не станут плотными и не потеряют липкость на поверхности. Важно не пересушить. Готовому печенью даю полностью остыть на противне или на решетке — в процессе остывания оно ещё немного затвердеет снаружи, но останется мягким и влажным внутри.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

