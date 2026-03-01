Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 23:01

Если есть картошка и фарш, готовлю вместо ужина этот пирог: без теста — все максимально просто

Фото: D-NEWS.ru
Если есть картошка и фарш, готовлю вместо ужина этот пирог без теста. Тут все максимально просто, а вкус — просто безумие: мягкий картофель снизу, сочная начинка в центре и тягучая сырная корочка сверху.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2-3 помидора, 150-200 г твердого сыра, соль, перец, специи по вкусу.

Рецепт: картофель отварите до готовности в подсоленной воде. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки, до изменения цвета. Затем добавьте нарезанные кубиками помидоры, тушите 5-7 минут, посолите, поперчите. Картофель разомните в пюре с кусочком сливочного масла. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите картофельное пюре, распределяя его по дну и формируя бортики. Затем выложите мясную начинку. Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до расплавления и зарумянивания сыра. Дайте пирогу немного остыть в форме перед подачей, затем нарезайте на порции.

