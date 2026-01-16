Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 10:21

Дмитриев отреагировал на ситуацию в Газе цитатой из Библии

Дмитриев ответил на инициативу США по Газе строками из Евангелия

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X процитировал строки из Евангелия от Матфея. Так он отреагировал на начало второго этапа плана США по сектору Газа.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» — от Матфея 5:9, — написал Дмитриев.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января объявил о начале второго этапа мирного урегулирования. Он уточнил, что этот этап предполагает создание переходной технократической администрации в Палестине, разоружение ХАМАС и поэтапный переход от режима перемирия к восстановлению региона.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании «Совета мира» по Газе. Он пообещал вскоре раскрыть состав его участников. Республиканец также назвал новый совет «величайшим и престижным».

Известно, что в «Совет мира» по сектору Газа войдет глава британского правительства Кир Стармер. Он займется привлечением инвестиций в регион. Ожидается, что в состав также войдут представители Германии, Италии, Египта, ОАЭ и Катара.

Кирилл Дмитриев
цитаты
США
сектор Газа
Библия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ключевой партнер Москвы перестал закупать российскую электроэнергию
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские авто ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.