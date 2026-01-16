Дмитриев отреагировал на ситуацию в Газе цитатой из Библии

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X процитировал строки из Евангелия от Матфея. Так он отреагировал на начало второго этапа плана США по сектору Газа.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» — от Матфея 5:9, — написал Дмитриев.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января объявил о начале второго этапа мирного урегулирования. Он уточнил, что этот этап предполагает создание переходной технократической администрации в Палестине, разоружение ХАМАС и поэтапный переход от режима перемирия к восстановлению региона.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании «Совета мира» по Газе. Он пообещал вскоре раскрыть состав его участников. Республиканец также назвал новый совет «величайшим и престижным».

Известно, что в «Совет мира» по сектору Газа войдет глава британского правительства Кир Стармер. Он займется привлечением инвестиций в регион. Ожидается, что в состав также войдут представители Германии, Италии, Египта, ОАЭ и Катара.