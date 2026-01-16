В Нобелевском комитете отреагировали на передачу Трампу медали премии мира

Передача президенту США Дональду Трампу медали премии мира ничего не значит, сообщил Нобелевский комитет в соцсети X. Там подчеркнули, что звание лауреата награды невозможно отдать другому человеку.

Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп назвал большой честью встречу с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо. В соцсети Truth Social политик поблагодарил ее за то, что она передала ему медаль Нобелевской премии мира.

До этого глава Белого дома выразил уверенность, что ему надо вручить по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал. Такие слова прозвучали во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

В свою очередь политолог Павел Дубравский выразил мнение, что Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира из-за ряда спорных поступков. Он считает, что комитет нашел компромиссное решение, вручив награду Мачадо, поскольку она пользуется поддержкой Трампа.