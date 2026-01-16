Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 09:34

Пропавшего 60 лет назад юношу опознали в 2026 году

В США спустя почти 60 лет опознали останки пропавшего в 1965 году юноши

Рональд Джозеф Коул Рональд Джозеф Коул Фото: Ventura County Sheriff’s Office
В США удалось опознать останки 19-летнего Рональда Джозефа Коула, который при загадочных обстоятельствах исчез в 1965 году, сообщает KTLA. Молодой человек пропал после визита к родственникам в городе Филмор в штате Калифорния.

Юноша приехал из Сан-Диего в поисках работы, однако по неизвестным причинам официально был объявлен в розыск лишь спустя 18 лет. Следователи с самого начала предполагали, что Коул мог стать жертвой преступления. Основным подозреваемым считался его сводный брат Дэвид Ла Февер, однако подтверждающих эту версию улик найдено не было, а сам он отрицал свою причастность к исчезновению родственника.

Новый этап в расследовании наступил в 2024 году после повторного изучения останков, обнаруженных в штате Иллинойс в октябре 1966 года. Эксперты, в частности, выявили череп с пулевым отверстием, что подтвердило насильственный характер смерти.

В 2025 году некоммерческая организация «Проект Доу», занимающаяся поиском пропавших людей с помощью ДНК-генеалогии, совместно со следователями отдела по нераскрытым делам штата Иллинойс установила круг родственников неизвестного. В январе было официально объявлено, что найденные в 1966 году останки принадлежат Рональду Коулу.

Как именно он оказался на расстоянии около трех тысяч километров от места своего исчезновения, до сих пор неизвестно. Дэвид Ла Февер, который в последние годы жизни проживал в Канаде, скончался в 2007 году. Расследование продолжается.

Ранее на Кипре был объявлен в розыск российский предприниматель Владислав Баумгертнер. Управление уголовного розыска провинции Лимасол распространило ориентировки с описанием внешности и фотографиями бывшего топ-менеджера.

убийства
опознание
США
пропавшие
