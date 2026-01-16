Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 10:19

Семье погибшего при атаке ВСУ в Ростове-на-Дону предоставят временное жилье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Потерявшая кормильца в результате атаки Вооруженных сил Украины 14 января семья из Ростова-на-Дону будет обеспечена временным жильем на период восстановления их дома, сообщила в своем Telegram-канале председатель городской Думы Лидия Новосельцева. Решение принято после посещения пострадавших в больнице.

Посетила в больнице четырехлетнего Диму и его маму Анастасию, переживших страшную утрату — в результате атаки на город 14 января погиб глава семьи, муж и отец. После выписки Анастасия и ее сын будут обеспечены маневренным жильем на время восстановления их дома, — написала Новосельцева.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов получили повреждения несколько зданий. По его словам, в западной промзоне города загорелись склады, одно возгорание уже потушили, а второе локализовали. В многоэтажке в Левенцовском микрорайоне оказались повреждены две квартиры.

Также губернатор уточнил, что в результате атаки погиб мужчина. Тело найдено в одной из квартир, которая загорелась после удара БПЛА.

атаки ВСУ
Ростов-на-Дону
Ростовская область
погибшие
