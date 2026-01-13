Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 11:46

СК завершил расследование дела о крушении Су-30 в Иркутске

СК предъявил обвинения по делу о крушении Су-30 в Иркутске

Сотрудники МЧС РФ и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске Сотрудники МЧС РФ и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Расследование уголовного дела о падении самолета Су-30 в Иркутске, произошедшем осенью 2022 года, завершено, сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко. Как передает ТАСС, в настоящее время с материалами уголовного дела знакомятся потерпевшие. Затем их предоставят для ознакомления обвиняемым и их защитникам, после чего дело будет направлено прокурору вместе с обвинительным заключением.

Производство следственных действий по данному уголовному делу завершено. По делу предъявлено обвинение шести должностным лицам Иркутского авиационного завода, включая руководство инженерно-технического состава, — заявил представитель СК.

Падение Су-30 случилось 23 октября 2022 года. Самолет упал на двухквартирный жилой дом в частном секторе Иркутска во время приемо-сдаточного полета. Среди жильцов дома жертв не было, так как в момент катастрофы их не оказалось внутри. По версии следствия, причиной трагедии стала неисправность в бортовой кислородной системе, в результате которой пилоты задохнулись.

Ранее Асташенко заявил, что причиной крушения самолета Ан-24 в Приамурье стало то, что воздушное судно находилось на 500 метров ниже безопасной высоты. Экипаж не имел возможности визуально наблюдать землю при заходе на посадку из-за ливня и сильной облачности. Самолет задел кроны деревьев на холме, что привело к его разрушению и последующему возгоранию.

