Житель Пензенской области избил соседа поленом из-за ревности

В Пензенской области полиция задержала 34-летнего мужчину, который напал на соседа с деревянным поленом из-за вспышки ревности, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Злоумышленника вывело из себя то, что он застал свою супругу за разговором с жителем соседнего дома.

В результате инцидента 46-летний пострадавший получил травмы и был вынужден самостоятельно обратиться за помощью в правоохранительные органы. Конфликт произошел на территории частного сектора, где подозреваемый, не сдержав эмоций, использовал подручный предмет в качестве оружия. Полицейские оперативно установили обстоятельства случившегося и задержали нападавшего, ему грозит реальный тюремный срок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — прокомментировали ситуацию в органах.

Ранее суд установил, что поводом для убийства рэпера Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), в котором обвиняется его супруга Марина Кохал, стала ревность. В СК России сообщили, что Кохал ввела музыканту медицинский препарат, от которого началась аллергическая реакция.