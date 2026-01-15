В СК раскрыли мотив убийства рэпера Картрайта

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал во время избрания меры пресечения в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге

Поводом для убийства рэпера Картрайта (Александр Юшко), в котором обвиняется его супруга Марина Кохал, стала ревность, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Артем Черненко. По его словам, Кохал ввела музыканту медицинский препарат, от которого началась аллергическая реакция.

Линия обвинения базировалась на доказывании факта введения Кохал инъекции медицинского препарата Юшко, после которого последовала аллергическая реакция и смерть Юшко. По результатам предварительного следствия установлено, что поводом к убийству преимущественно послужила ревность Кохал, — сказал Черненко.

Ранее сообщалось, что защита Кохал, которой назначили 12,5 года лишения свободы по делу об убийстве мужа, подала апелляционную жалобу на приговор. Сама жалоба поступила в инстанцию в начале декабря прошлого года. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор 21 ноября. После оглашения решения женщину сразу же заключили под стражу в зале суда. После этого адвокаты осужденной заявили журналистам, что называют вердикт незаконным. Представитель потерпевшей стороны, наоборот, считает наказание справедливым.