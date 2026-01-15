Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 21:48

Седокова погасила миллионный долг Яниса Тиммы после их расставания

Певица Седокова погасила долг баскетболиста Тиммы на сумму около 1 млн рублей

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Анна Седокова оплатила долги своего бывшего возлюбленного баскетболиста Яниса Тиммы после их расставания, сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка в соцсети X. По ее словам, общая сумма помощи превысила 1 млн рублей.

Я увидела скриншот, где Анна отправила моему брату 28 ноября $10 тыс. (около 782 тыс. рублей. — NEWS.ru) и 6 декабря — 295 тыс. рублей, — говорится в публикации.

Ранее адвокат Майя Шевцова в беседе с NEWS.ru рассказала, что Седокову нельзя судить по статье о мошенничестве из-за того, что она продала совместно нажитое имущество с супругом Тиммой после развода и якобы не отдала половину его сыну. Эксперт не увидела причин для возбуждения уголовного дела, даже если брачный договор признают фиктивным.

Кроме того, Седокова опровергла информацию о романе с футболистом «Спартака». Певица объяснила, что опубликованные носки с логотипом клуба принадлежали ее сыну, посещавшему детскую секцию команды. Знаменитость подчеркнула, что не состоит в отношениях ни с одним футболистом.

До этого появились слухи о романе Седоковой с футболистом «Спартака». Артистка опубликовала в социальных сетях два огромных букета с красными розами. Певица также написала интригующий пост, в котором заявила, что в «любви никогда ничего не четко».

