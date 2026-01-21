Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 20:46

Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться

Аналитик Еремкин: инфляция в России начнет снижаться к концу февраля 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К середине-концу февраля 2026 года инфляция в России вернется к снижению, а влияние разовых факторов, наблюдавшихся в начале года, полностью прекратится, заявил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин в интервью РИА Новости. По его оценке, последние данные показывают замедление инфляционного роста.

Недельная инфляция замедлилась с 1,26% за период с 1 по 12 января до 0,45% за неделю с 13 по 19 января. Основной вклад в январский рост цен был связан с повышением налогов, акцизов, пошлин и сборов с 1 января, переносом сезонного роста цен на плодоовощную продукцию с декабря на январь, а также индексацией тарифов, в том числе на транспорт.

Как отметил эксперт, структура роста цен не предвещает масштабной инфляционной волны: годовой рост цен на непродовольственные товары составляет всего 3,5% и остается ниже целевого показателя Банка России. Цены на основные продукты питания растут умеренно, а по некоторым позициям даже снижаются. Еремкин подчеркнул, что январские данные не дают оснований для ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее Банк России сообщил, что инфляция в 2025 году опустилась до 5,6%, став самой низкой за последние пять лет. Этот показатель оказался значительно ниже уровня 2024 года, когда годовая инфляция составила 9,5%.

