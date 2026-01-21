Экономист назвал «безальтернативный» инструмент для сбережений

Банковский депозит является самым востребованным инструментом для сбережений в России, заявил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его мнению, этому способствует гарантированная доходность, которой лишены более сложные инвестиционные продукты. Даже несмотря на снижение ставок депозит остается единственным понятным и надежным вариантом.

Несмотря на снижение процентных ставок, для многих граждан вклад является безальтернативным вариантом. Другие инструменты, такие как ценные бумаги, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), ПДС (программа долгосрочных сбережений) требуют специальных знаний и не гарантируют прибыли, – сказал Бадалов.

Ранее сообщалось, что средние ставки по вкладам в крупнейших банках России значительно снизились и достигли показателя в 14,86% годовых. В свое время именно трехмесячные вклады оставались последним инструментом, где доходность превышала 15% годовых. В топ-20 банков максимальная ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 18% годовых.