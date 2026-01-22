Стало известно о планах США по смене режима на Кубе

Стало известно о планах США по смене режима на Кубе WSJ: США ищут союзников для переворота на Кубе до конца 2026 года

Администрация США активизировала усилия по поиску союзников в кубинском правительстве с целью смены политического режима в Гаване, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники газеты утверждают, что Вашингтон, вдохновленный опытом давления на Венесуэлу, намерен добиться результата до конца 2026 года.

По оценкам американских чиновников, экономика Кубы находится в критическом состоянии, а правительство ослаблено. Конкретного плана свержения нет, но действия против президента Венесуэлы Николаса Мадуро рассматриваются как модель для Кубы, отметили авторы статьи.

Администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года, сообщили источники, знакомые с ситуацией, — говорится в публикации.

Американские стратеги, судя по всему, делают ставку на внутреннюю нестабильность и дипломатическое давление. Они уверены, что сумеют положить конец семи десятилетиям правления коммунистов на острове, констатировали журналисты.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов допустил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2026 году может серьезно взяться за Кубу, Никарагуа и Иран. Он не исключил силовые акции США в отношении указанных государств, а также военные блокады.