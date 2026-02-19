Зимняя Олимпиада — 2026
Тосканский фасолевый суп с капустой — просто и гениально. Всего 3 основных ингредиента: душа Италии в постной тарелке

Фото: D-NEWS.ru
Нежная, кудрявая савойская капуста здесь — идеальный выбор. Ее тонкие, гофрированные листья варятся быстрее обычной белокочанной, сохраняя приятную упругость и не превращаясь в кашу. Они впитывают томатный вкус, становясь сочными «островками» в густом супе, и добавляют ту самую легкую, почти воздушную текстуру, которая отличает этот рецепт.

В кастрюлю с толстым дном выливаю 800 г консервированных рубленых помидоров в собственном соку. Добавляю 500 мл воды, соль и черный перец по вкусу. Довожу до кипения. 250 г савойской капусты тонко шинкую. Добавляю нашинкованную капусту в кипящие томаты. Накрываю крышкой, убавляю огонь до среднего и варю 15 минут, пока капуста не станет мягкой. Добавляю 400 г промытой консервированной белой фасоли. Прогреваю все вместе еще 3–5 минут, не допуская сильного кипения, чтобы фасоль не разварилась. Пробую, при необходимости добавляю еще соли и перца. Разливаю суп по тарелкам. В каждую порцию щедро наливаю по 1 ст. л. (или больше) оливкового масла экстракласса. Подаю сразу с кусочком хлеба.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

