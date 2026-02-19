Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко критикует действующего главу государства Владимира Зеленского, стремясь заручиться поддержкой избирателей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, председатель партии «Европейская солидарность» желает отомстить своему оппоненту за поражение на прошлых президентских выборах.

На Украине, не затихая, идет внутренняя борьба между разными силами. Порошенко же хотел избраться повторно на пост президента, у него не получилось, и он, конечно, не забыл и не простил Зеленскому своего поражения. Поэтому он ведет подготовку к президентским выборам, которые когда-нибудь состоятся, и он хочет заручиться поддержкой определенной части общества, которые недовольны Зеленским. Критикуя его перед европейцами, Порошенко, конечно, заявляет о себе, — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что совет Порошенко о привлечении европейцев к мирным переговорам нереализуем без согласия России и США. Таким образом, по словам политолога, слова экс-президента Украины направлены лишь на то, чтобы раскритиковать нынешнего главу государства. В то же время, указал Светов, оба политика являются марионетками Вашингтона.

Ранее Порошенко подверг критике Зеленского за его подход к переговорам с Россией. По его словам, президент Украины допустил ошибку, согласившись на диалог без участия европейских партнеров.