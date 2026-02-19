Английские сконы с джемом — мука, масло, варенье. Простейшая выпечка к чаю

Эти английские сконы с джемом — гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое покоряет своей аутентичностью и легкостью приготовления. Их необычность в том, что из минимального набора продуктов — всего лишь мука, масло и варенье — получается та самая рассыпчатая, нежная выпечка, ради которой англичане устраивают свои знаменитые «файф-о-клок» («пятичасовой чай»). Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные сконы с хрустящей корочкой и мягкой, слоистой серединкой, которая так и просит, чтобы ее разломили и намазали ароматным джемом со сливочным маслом. Они идеальны к чаю или кофе, создавая атмосферу уютного лондонского кафе прямо у вас дома.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 50 г сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо, 150 мл молока, 2 ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли и любой джем для подачи. Муку просейте с солью и разрыхлителем, добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и разотрите в крошку. Всыпьте сахар, перемешайте. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, влейте в мучную смесь и быстро замесите мягкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 1,5–2 см, вырежьте кружочки или треугольники. Выложите на противень, смажьте молоком и выпекайте при 200 градусах 12–15 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми с маслом и любимым джемом.

