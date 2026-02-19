«За гранью»: Колокольцев рассказал об одной проблеме МВД

Личный состав МВД России работает на пределе возможностей из-за нехватки кадров, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. По его словам, которые передает РИА Новости, проблема комплектования даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер.

Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей в связи с увеличившейся нагрузкой... Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер, — сказал Колокольцев.

Министр озвучил статистику, согласно которой в 2025 году количество сотрудников, покинувших ряды МВД, увеличилось на 7% и составило 80 тыс. человек. Он также обратил внимание на тот факт, что это число превышает количество принятых на службу на целых 40%.

Колокольцев дополнительно пояснил, что численность свободных рабочих мест в структуре МВД достигла отметки в 212 тыс. единиц. Наибольший дефицит наблюдается в отделах, взаимодействующих с гражданами.

Ранее Колокольцев сообщил, что с начала текущего года сотрудникам полиции удалось предупредить 21 планируемое нападение на образовательные учреждения. Атаки планировались в 15 регионах.