Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:32

«За гранью»: Колокольцев рассказал об одной проблеме МВД

Колокольцев: проблема комплектования в МВД приобрела масштабный характер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Личный состав МВД России работает на пределе возможностей из-за нехватки кадров, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. По его словам, которые передает РИА Новости, проблема комплектования даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер.

Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей в связи с увеличившейся нагрузкой... Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер, — сказал Колокольцев.

Министр озвучил статистику, согласно которой в 2025 году количество сотрудников, покинувших ряды МВД, увеличилось на 7% и составило 80 тыс. человек. Он также обратил внимание на тот факт, что это число превышает количество принятых на службу на целых 40%.

Колокольцев дополнительно пояснил, что численность свободных рабочих мест в структуре МВД достигла отметки в 212 тыс. единиц. Наибольший дефицит наблюдается в отделах, взаимодействующих с гражданами.

Ранее Колокольцев сообщил, что с начала текущего года сотрудникам полиции удалось предупредить 21 планируемое нападение на образовательные учреждения. Атаки планировались в 15 регионах.

Владимир Колокольцев
МВД
полиция
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.