16 февраля 2026 в 10:18

«Артиллерия работала на ура!»: штурмовики об освобождении села Цветковое

Минобороны РФ: операция по освобождению Цветкового прошла тихо и стремительно

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Операция по освобождению населенного пункта Цветковое в Запорожской области прошла тихо, но стремительно, сообщил командир штурмовой группы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Велес. По его словам, село было взято в результате стрелкового боя. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Заходили тихо, спокойно, вообще очень тихо. С одного входа. Была вторая группа, которая прикрывала, но они не задействованы были. Гранатой подавили, оглушили, сразу стрелковый бой. То есть все мгновенно произошло, — рассказал командир группы.

В свою очередь оператор БПЛА с позывным Лысый поделился подробностями воздушной поддержки штурма. По его словам, группировка заметила машину с боеприпасами, которая следовала к позициям ВСУ. Ударом противотанковой мины с дрона пикап был уничтожен. Помимо этого, беспилотники отработали по вражеским пунктам запуска дронов и опорному пункту с личным составом.

Когда штурмовики приступили к зачистке, противник попытался подтянуть подкрепления. Штурмовик с позывным Кай рассказал, что на подъезде к населенному пункту были уничтожены три бронемашины. Координацию целей вели расчеты БПЛА, также эффективно отработала артиллерия.

Поехала техника после нашего наката. Три бронемашины их разобрали на подъезде, прямо на подъезде к населеннику. БПЛА помогали, жгли. И также работала артиллерия, артиллерия работала прямо на ура! — поделился Кай.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что освобождение Цветкового открыло новые возможности для полного освобождения Запорожской области. В ведомстве отметили, что в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери как в личном составе, так и в военной технике.

