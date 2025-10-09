Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:25

Российский теннисист раскрыл, почему не смог попасть на «Уимблдон»

Теннисист Шарипов заявил, что не попал на «Уимблдон» из-за проблем с документами

Марат Шарипов Марат Шарипов Фото: Социальные сети

Российский теннисист Марат Шарипов в беседе с изданием «Чемпионат» рассказал о том, что не смог попасть на «Уимблдон» из-за проблем с документами. Он отметил, что во Франции его паспорт держали четыре недели.

Систему очков на «Челленджерах» испортили. Много выиграл в этом году, но чуть-чуть не хватает, чтобы попасть на «Большие шлемы». Мог сыграть на «Уимблдоне»! Попал последним, виза была готова в день начала турнира, мне ее просто не успела выдать — во Франции паспорт продержали четыре недели, — рассказал Шарипов.

23-летний теннисист занимает 279-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Даниил Медведев нецензурно выругался на корте после того, как обыграл американца Лернера Тьена в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае. Предполагается, что яркую эмоциональную реакцию спортсмена вызвал трудный матч: до этого он дважды проигрывал Тьену.

До этого Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немки.

