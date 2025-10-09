Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 14:23

В Театре Пушкина состоится юбилейный вечер

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина Московский драматический театр имени А. С. Пушкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина 21 октября состоится торжественный юбилейный вечер под названием «И будет театр!..», где на основной сцене выступит вся труппа. Постановщиками праздничной программы стали художественный руководитель театра Евгений Писарев и режиссер Александр Дмитриев.

В нашем юбилейном вечере мы в игровой и ироничной манере хотим объединить вместе всех художественных руководителей, а также всех артистов, оставивших яркий след в истории театра на Тверском бульваре, — сообщил Писарев.

По его словам, героями спектакля станут актеры, режиссеры и театральные деятели. Несмотря на изменившиеся времена и разнообразие художественных подходов, постановщики постарались сохранить свою привязанность к этому месту и поделиться ею со зрителями.

На сцене театра «Модерн» 28 сентября прошел творческий вечер «60 вопросов Юрию Грымову». Мероприятие приурочено к прошедшему юбилею Грымова, которому 6 июля исполнилось 60 лет.

театры
Россия
культура
юбилеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алиев пожелал Путину и народу России всего самого доброго
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL
Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе
Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ
Новые окна без ремонта: как обновить пространство одним решением
Набиуллина объяснила причины подорожания бензина в России
Футболист может остаться парализованным после толчка в спину
Появились кадры переговоров Путина и Алиева
Путин назвал долгом объявить истинные причины авиакатастрофы AZAL
Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества
В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Путин пообещал правовую оценку по крушению самолета AZAL
Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов
Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых
Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL
Соседи просят запретить «горящий» дом в США
Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL
«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
Интернет и СМИ

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.