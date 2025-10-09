В Театре Пушкина состоится юбилейный вечер

В Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина 21 октября состоится торжественный юбилейный вечер под названием «И будет театр!..», где на основной сцене выступит вся труппа. Постановщиками праздничной программы стали художественный руководитель театра Евгений Писарев и режиссер Александр Дмитриев.

В нашем юбилейном вечере мы в игровой и ироничной манере хотим объединить вместе всех художественных руководителей, а также всех артистов, оставивших яркий след в истории театра на Тверском бульваре, — сообщил Писарев.

По его словам, героями спектакля станут актеры, режиссеры и театральные деятели. Несмотря на изменившиеся времена и разнообразие художественных подходов, постановщики постарались сохранить свою привязанность к этому месту и поделиться ею со зрителями.

На сцене театра «Модерн» 28 сентября прошел творческий вечер «60 вопросов Юрию Грымову». Мероприятие приурочено к прошедшему юбилею Грымова, которому 6 июля исполнилось 60 лет.