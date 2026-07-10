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10 июля 2026 в 17:04

Вместо жареной картошки готовлю белорусский пирог «Бабка» — сытный, сочный, с хрустящей корочкой, как из деревенской печи

Фото: D-NEWS.ru
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Беру картофель, лук, яйца и сметану — натираю картошку на терке, смешиваю с яйцами, мукой и сметаной, выкладываю в форму и запекаю до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: пирог с хрустящей корочкой снаружи и нежной сочной начинкой внутри, с ароматом лука и сливочным вкусом — идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и сытного блюда из картофеля без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2 луковицы, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, 100 г сметаны, соль и перец по вкусу, растительное масло для смазывания формы. Картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Смешайте картофель, лук, яйца, муку, сметану, соль и перец. Выложите массу в смазанную маслом форму. Запекайте при 180 °C 50–60 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту бабку — даже те, кто не любит картофель, просили добавки! Она получается сочной и ароматной. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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