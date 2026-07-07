Томатная аджика — прошлый век. Делаю из слив за 15 минут: гуще, ароматнее и без варки

Томатная аджика — прошлый век. Делаю из слив за 15 минут: гуще, ароматнее и без варки

Беру спелые сливы, сладкий и острый перец, чеснок и хмели-сунели — и за 15 минут получаю ароматную густую аджику. Все просто: удалив косточки, перекручиваю сливы в блендере с перцем, чесноком и специями до однородной пасты.

Получается обалденная вкуснятина: густая пряная кисло-сладкая паста с легкой остринкой и ярким ароматом хмели-сунели. Она отлично дополняет мясо, рыбу, овощи гриль и даже просто бутерброд с маслом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг слив (лучше кисло-сладких сортов), 5-6 сладких перцев, 3 острых перца, 2 головки чеснока, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 15 г хмели-сунели. У слив удалите косточки, у перцев — семена и плодоножки. Все пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте специи и пряности, хорошо перемешайте. Попробуйте, при необходимости скорректируйте соль и сахар. Разложите по чистым банкам и храните в холодильнике до 2-3 недель. Для длительного хранения закатайте банки и простерилизуйте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту аджику — даже те, кто не любит острые соусы, просили добавки! Сливы дают кислинку, а хмели-сунели — пряный аромат. Кстати, вместо сахара можно добавить мед — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!