Вяленые сливы в масле — заготовка для салатов, мясных блюд и просто на бутерброд. Навеяно Италией

Вяленые сливы в масле — заготовка для салатов, мясных блюд и просто на бутерброд. Навеяно Италией

Беру спелые сливы, соль, сахар и чеснок — и готовлю вяленые сливы в масле, которые зимой становятся незаменимой закуской к мясу, сыру и просто к хлебу.

Получается обалденная вкуснятина: вяленые сливы с упругой текстурой, пикантным чесночным ароматом и пряным масляным послевкусием — идеально и как закуска, и как дополнение к салатам и к мясу. Этот рецепт выручает, когда хочется домашней заготовки с ноткой юга.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг слив, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 1 головка чеснока, прованские травы по вкусу, растительное масло (чтобы покрыло сливы в банке). Сливы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. Смешайте соль с сахаром, слегка присыпьте сливы. Разложите на противне с пергаментом и сушите в духовке при 80–90 °C с приоткрытой дверцей 3-4 часа до эластичности. Остудите. В стерилизованную банку слоями уложите сливы, нарезанный чеснок и травы, залейте маслом так, чтобы покрывало. Закройте крышкой и храните в холодильнике до 2 месяцев.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти сливы — даже те, кто не любит вяленые фрукты, просили добавки! Они упругие, ароматные, с чесночным акцентом. Кстати, вместо прованских трав можно взять базилик. Находка, а не рецепт!