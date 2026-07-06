Этот соус «Примавера» делает из обычных макарон произведение искусства

Хочешь, чтобы паста заиграла по-новому, но не хочешь возиться с мясом? Вот твой вариант: итальянский соус «Примавера» — это свежесть и сыр без лишнего жира.

Ингредиенты (на 4 порции)

Томаты в собственном соку — 500 г, овощной бульон или вода — 100 мл, шампиньоны — 150 г, лук — 1 шт., красный сладкий перец — 1 шт., желтый сладкий перец — 1 шт., оранжевый сладкий перец — 1 шт., морковь — 1 шт., брокколи — 2-3 соцветия, цукини — 1 шт., тыква — 300 г, чеснок — 2 зубчика, петрушка — 1 пучок, базилик — 1 пучок, твердый сыр — 80 г, оливковое масло, соль, перец.

Как готовлю

Сначала я режу все овощи одинаковыми кубиками, чтобы они сварились ровно. Чеснок разрезаю пополам, зелень мелко рублю, сыр тру на мелкой терке.

На сильном огне в оливковом масле обжариваю лук до мягкости, потом добавляю чеснок и жарю еще пару минут. Тем временем отправляю на сковороду морковь и тыкву — жду 5 минут, затем добавляю перец, цукини и грибы.

Еще 4–5 минут — и вливаются томаты с бульоном. Солю, перчу, тушу на слабом огне полчаса, помешивая. В финале кладу брокколи и зелень, добавляю сыр, немного масла, энергично мешаю, прогреваю минуту и даю настояться 15 минут. Подаю теплым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

«Примавера» меня просто сразила — овощи остались упругими, а сырная нотка соединила все в нежную, бархатистую массу. Паста перестала быть просто ужином.