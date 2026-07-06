Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 17:39

Этот соус «Примавера» делает из обычных макарон произведение искусства

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хочешь, чтобы паста заиграла по-новому, но не хочешь возиться с мясом? Вот твой вариант: итальянский соус «Примавера» — это свежесть и сыр без лишнего жира.

Ингредиенты (на 4 порции)

Томаты в собственном соку — 500 г, овощной бульон или вода — 100 мл, шампиньоны — 150 г, лук — 1 шт., красный сладкий перец — 1 шт., желтый сладкий перец — 1 шт., оранжевый сладкий перец — 1 шт., морковь — 1 шт., брокколи — 2-3 соцветия, цукини — 1 шт., тыква — 300 г, чеснок — 2 зубчика, петрушка — 1 пучок, базилик — 1 пучок, твердый сыр — 80 г, оливковое масло, соль, перец.

Как готовлю

Сначала я режу все овощи одинаковыми кубиками, чтобы они сварились ровно. Чеснок разрезаю пополам, зелень мелко рублю, сыр тру на мелкой терке.

На сильном огне в оливковом масле обжариваю лук до мягкости, потом добавляю чеснок и жарю еще пару минут. Тем временем отправляю на сковороду морковь и тыкву — жду 5 минут, затем добавляю перец, цукини и грибы.

Еще 4–5 минут — и вливаются томаты с бульоном. Солю, перчу, тушу на слабом огне полчаса, помешивая. В финале кладу брокколи и зелень, добавляю сыр, немного масла, энергично мешаю, прогреваю минуту и даю настояться 15 минут. Подаю теплым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

«Примавера» меня просто сразила — овощи остались упругими, а сырная нотка соединила все в нежную, бархатистую массу. Паста перестала быть просто ужином.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист ответил, считается ли один прогул законным поводом для увольнения
Общество
Юрист ответил, считается ли один прогул законным поводом для увольнения
Глава НФС ответила на идею оплачивать фитнес по ОМС
Общество
Глава НФС ответила на идею оплачивать фитнес по ОМС
Забыла о шарлотке и маннике — пеку «Ненасытную монашку». Бисквит, шоколадный сироп — и никаких хлопот
Общество
Забыла о шарлотке и маннике — пеку «Ненасытную монашку». Бисквит, шоколадный сироп — и никаких хлопот
Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество
Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Мешаю лук с горчицей и мёдом — мариную мясо на 15 минут: сочнее стейка, проще шашлыка
Общество
Мешаю лук с горчицей и мёдом — мариную мясо на 15 минут: сочнее стейка, проще шашлыка
Общество
рецепты
соусы
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии опровергли слухи о приостановке выдачи виз россиянам
Италия якобы вышла на русский след в своих спецслужбах
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.