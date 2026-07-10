Завалялись персики? Запекаю их в тесте и получаю десерт для чаепития — вкусный и простой как лопата

Завалялись персики? Запекаю их в тесте и получаю десерт для чаепития — вкусный и простой как лопата

Забудь про сложные десерты. Нектарины, масло, мука — и через час на столе золотистый пирог с фруктовой кислинкой.

Ингредиенты

Нектарины (или персики) — 8 шт., мука — 180 г, сахар — 130 г, масло сливочное — 140 г, молоко — 60 мл, разрыхлитель — 0,5 ч. л., ванильный экстракт — 0,2 ч. л., соль — щепотка, сахарная пудра — 1 ч. л., яйца — 3 шт.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром в пышную белую массу, затем добавляю размягченное сливочное масло и продолжаю мешать. Тем временем вливаю молоко, а потом аккуратно подсыпаю муку с разрыхлителем, ванилью и щепоткой соли — тесто получается нежным и воздушным. Выкладываю его в смазанную маслом форму, сверху втыкаю половинки нектаринов срезом вверх.

Отправляю в духовку на 40–45 минут при 180 °C, а через полчаса присыпаю сверху сахаром для хрустящей корочки. Готовый пирог посыпаю сахарной пудрой — он настолько ароматный, что гости сметут его со стола быстрее, чем я успею налить чай.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Порадовало, что нектарины не расползлись в кашу, а остались аккуратными дольками, которые так и просятся на тарелку. Рекомендую подавать его теплым с шариком ванильного мороженого — контраст горячего теста и холодного крема — это нечто!