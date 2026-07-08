Пристроил излишки урожая и получил топовый летний напиток — делюсь открытием

Не знаешь, куда деть падалицу и кривые фрукты? Я покажу, как сделать из них благородный напиток в мультиварке.

Ингредиенты

Груши — 3 шт., персики — 3 шт., сливы — 8–10 шт., виноград — 300 г, вода — 1,2 л, сахар — 200 г, лимон — 3 кружка.

Как готовлю

Сначала мою все фрукты. Груши режу пополам, удаляю сердцевину. Персики и сливы — тоже пополам, вынимаю косточки. Виноград оставляю небольшими гроздьями. Укладываю всю эту красоту в стерилизованную банку, добавляю кружки лимона.

Тем временем в мультиварке на режиме «Мультиповар» при 160 °C кипячу воду с сахаром, варю сироп 5 минут. Заливаю им фрукты в банке. Затем снова кипячу воду в чаше мультиварки, ставлю туда банку с компотом и стерилизую 30 минут. Герметично закрываю, даю остыть и убираю в темное место. Если невтерпеж — открываю сразу, добавляю лед и мяту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Получился насыщенный янтарный напиток, который я пью даже без сахара. Советую подавать со льдом — летом это спасение.