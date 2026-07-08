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08 июля 2026 в 11:22

Дети просили напиток «как в кафе» — я приготовил домашний бабл-ти, и в семье все ахнули

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Думаешь, бабл-ти — это сложно? Я тоже так думал, пока не сварил шарики тапиоки сам. Теперь это мой летний ритуал.

Ингредиенты

Шарики тапиоки — 6 ст. л., чай эрл-грей — 1 пакетик, чай ройбос — 1 ст. л., кокосовое молоко — 300 мл, сахар коричневый — 3 ст. л., бадьян — 2 шт., кардамон — 2 шт., гвоздика — 2 шт., ванильный экстракт — 2 ч. л., лед колотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю тапиоку: пол-литра воды, шарики, полчаса на среднем огне, потом еще полчаса под крышкой. Тем временем в ковшике кипячу стакан воды, бросаю туда раздробленные бадьян, кардамон и гвоздику, провариваю пару минут. Снимаю с огня, добавляю пакетики эрл-грея и ройбоса, настаиваю 15–30 минут, потом процеживаю.

Параллельно делаю сироп: заливаю коричневый сахар двумя ложками кипятка, мешаю до растворения, добавляю ванильный экстракт. Готовую тапиоку промываю холодной водой от слипания, закидываю в сироп на 15 минут.

Разливаю по стаканам: сначала шарики в сиропе, потом лед, кокосовое молоко, сверху чай. Подаю с толстыми трубочками — чтобы каждый шарик проскочил.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Удивило, что пряности из эрл-грея раскрылись ярче именно в холодном варианте. Если готовите заранее, храните шарики в сиропе отдельно от чая — не слипнутся.

Проверено редакцией
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