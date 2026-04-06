Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных

Начинка из сгущенки и кокоса делает эти творожные булочки нежными и с легким десертным вкусом Если хочется быстрой домашней выпечки без сложного теста, этот рецепт — настоящая находка.

Творог делает булочки мягкими и воздушными, а внутри получается нежная сладкая начинка. Кокосовая стружка со сгущенкой дает приятную текстуру и насыщенный вкус. В итоге — простая, но очень удачная выпечка к чаю, которую хочется готовить снова.

Продукты

Творог брикетный — 300 г, мука — 200 г, яйца — 2 шт., сахар — 80–100 г, сливочное масло — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, ванильный сахар — 1 пакетик, кокосовая стружка — 80–100 г, сгущенное молоко — 120–150 г.

Приготовление

Творог разминаем с мягким сливочным маслом и яйцами до однородности. Добавляем сахар, ванильный сахар и соль, перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и постепенно вводим в массу — получается мягкое, слегка липкое тесто.

Отдельно смешиваем кокосовую стружку со сгущенкой до густой начинки. Тесто делим на части, каждую слегка расплющиваем, внутрь выкладываем начинку и формируем булочки. Перекладываем на противень с пергаментом и выпекаем при 190 °C около 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом вместо надоевших драников. Капустники на сковороде с фаршем.

Проверено редакцией
Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими
Общество
Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими
О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе
Общество
О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе
Никакой возни с расстойкой: творожные булочки «Лимончики» с цедрой и ванилью получаются пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество
Никакой возни с расстойкой: творожные булочки «Лимончики» с цедрой и ванилью получаются пышнее пуха и вкуснее магазинных
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
Общество
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
Этот лаймовый кекс — мой портал в тропики. Влажная текстура, яркая цитрусовая нотка и облако бананового крема
Общество
Этот лаймовый кекс — мой портал в тропики. Влажная текстура, яркая цитрусовая нотка и облако бананового крема
булочки
творог
тесто
сгущенка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

