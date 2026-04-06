Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных

Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных

Начинка из сгущенки и кокоса делает эти творожные булочки нежными и с легким десертным вкусом Если хочется быстрой домашней выпечки без сложного теста, этот рецепт — настоящая находка.

Творог делает булочки мягкими и воздушными, а внутри получается нежная сладкая начинка. Кокосовая стружка со сгущенкой дает приятную текстуру и насыщенный вкус. В итоге — простая, но очень удачная выпечка к чаю, которую хочется готовить снова.

Продукты

Творог брикетный — 300 г, мука — 200 г, яйца — 2 шт., сахар — 80–100 г, сливочное масло — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, ванильный сахар — 1 пакетик, кокосовая стружка — 80–100 г, сгущенное молоко — 120–150 г.

Приготовление

Творог разминаем с мягким сливочным маслом и яйцами до однородности. Добавляем сахар, ванильный сахар и соль, перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и постепенно вводим в массу — получается мягкое, слегка липкое тесто.

Отдельно смешиваем кокосовую стружку со сгущенкой до густой начинки. Тесто делим на части, каждую слегка расплющиваем, внутрь выкладываем начинку и формируем булочки. Перекладываем на противень с пергаментом и выпекаем при 190 °C около 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом вместо надоевших драников. Капустники на сковороде с фаршем.