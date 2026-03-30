Обычные творожные запеканки в прошлом: «Карамельная феерия» — пирог из творога с обалденным вкусом

Этот рецепт стал настоящей находкой: вместо привычной запеканки получается нежный насыщенный пирог «Карамельная феерия» с яркой карамельной ноткой. По вкусу он напоминает десерт со сгущенкой, а по текстуре — мягкий, сочный и совсем не сухой.

При этом готовится максимально просто, без сложных этапов и лишних ингредиентов.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., вареное сгущенное молоко — 300 г, творог — 200 г, сода — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1,5 ч. л., мука — около 2/3 стакана, ванилин — по вкусу.

Яйца взбейте с вареной сгущенкой до однородной гладкой массы. Добавьте творог и тщательно перемешайте, чтобы не осталось крупных комочков. Затем всыпьте муку, соду, разрыхлитель и ванилин, еще раз хорошо перемешайте до мягкого густого теста.

Форму диаметром 22–24 см смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на 30 минут.

В результате получается ароматный нежный пирог с приятной карамельной сладостью — отличный вариант к чаю, который точно захочется повторить.

