Картофельные деруны с ветчиной и сыром: золотистые биточки с начинкой! Это сытное и ароматное блюдо белорусской кухни с аппетитной начинкой. Хрустящая картофельная корочка снаружи и расплавленный сыр с ветчиной внутри создают восхитительный контраст. Идеальный вариант для завтрака или ужина, который понравится всей семье.

Ингредиенты

Картофель — 500 г

Ветчина — 150 г

Сыр твердый — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок, добавьте яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Ветчину и сыр нарежьте мелкими кубиками. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порцию картофельной массы, сверху размещайте начинку из ветчины и сыра, затем накрывайте второй ложкой картофельного теста. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Приятного аппетита!

