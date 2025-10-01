Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 06:00

Картофельные деруны с ветчиной и сыром: золотистые биточки с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные деруны с ветчиной и сыром: золотистые биточки с начинкой! Это сытное и ароматное блюдо белорусской кухни с аппетитной начинкой. Хрустящая картофельная корочка снаружи и расплавленный сыр с ветчиной внутри создают восхитительный контраст. Идеальный вариант для завтрака или ужина, который понравится всей семье.

Ингредиенты

  • Картофель — 500 г
  • Ветчина — 150 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок, добавьте яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Ветчину и сыр нарежьте мелкими кубиками.
  2. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порцию картофельной массы, сверху размещайте начинку из ветчины и сыра, затем накрывайте второй ложкой картофельного теста. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

картошка
деруны
драники
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.