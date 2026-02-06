100 тыс. рублей — новый порог успеха? Сколько россиян его перешагнули

По итогам 2024 года доля россиян с доходом выше 100 тыс. рублей в месяц выросла до 16,7%. Это максимальный показатель за все время ведения статистики, следует из данных Росстата. Много это или мало в масштабах страны, что происходит с доходами остальных граждан — в материале NEWS.ru.

О чем свидетельствуют данные Росстата о россиянах с зарплатой выше 100 тыс. рублей

Доля россиян с заработком свыше 100 тыс. рублей в месяц по итогам 2024 года достигла исторического максимума, составив 16,7% населения. По данным Росстата, прирост этой группы за год стал рекордным и составил 5,3 процентных пункта.

Распределение населения по доходам также изменилось. Категория россиян с заработком от 60 до 100 тыс. рублей составила 21,6%. Доля граждан с доходами от 45 до 60 тыс. рублей увеличилась незначительно — до 14,9%.

При этом сократилось число россиян с доходами менее 45 тыс. рублей в месяц. Этот показатель впервые опустился ниже 50%, снизившись на 8,9 процентных пункта (до 46,8%).

Почему растут доходы россиян

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, рост доходов населения обусловлен двумя ключевыми факторами.

Во-первых, это рекордно низкий уровень безработицы. По данным на июнь 2024 года, он достиг исторического минимума, составив 2,4%.

Во-вторых, значительную роль сыграло последовательное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно решению президента РФ Владимира Путина, с 1 июня 2022 года он был внепланово увеличен на 10%. С января 2024-го МРОТ был установлен на уровне 19 242 рубля в месяц, что на 18,5% выше показателя предыдущего года.

Эта динамика свидетельствует о целенаправленной политике государства с целью повышения доходов граждан, отметил экономист.

Почему данные Росстата о росте зарплат россиян — не маркер благосостояния

Анализ динамики зарплат, инфляционного давления и уровня благосостояния в регионах показывает неоднозначную картину. Как отметил в беседе с NEWS.ru руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой, высокие темпы роста доходов в Москве и Санкт-Петербурге — это вершина структурного расслоения, маскирующая значительное отставание большинства других регионов.

По словам Щербаченко, доход в 100 тыс. рублей в месяц становится новым символическим порогом, а его достаточность — субъективный вопрос. По мнению эксперта, для оценки благосостояния граждан нужно учитывать комплекс факторов: семейное положение, наличие иждивенцев, источники дополнительного дохода, а также обязательные расходы на жилье (ипотечные или арендные платежи) и другие фиксированные выплаты.

Как заметил в беседе с NEWS.ru глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, показатель в 100 тыс. рублей в месяц носит во многом психологический, а не экономический характер. Он давно не является маркером благосостояния и все чаще означает базовый уровень дохода, позволяющий покрывать лишь текущие расходы, отметил эксперт.

«Бизнес ориентируется не на статистические отчеты, а на реальную ситуацию на рынке труда. Во многих отраслях компании вынуждены индексировать зарплаты более высокими темпами, чтобы сохранить персонал и обеспечить устойчивую работу», — подчеркнул Катырин.

В каких сферах зарплаты растут быстрее всего

Статистика фиксирует не единый тренд, а действие как минимум трех мощных драйверов роста, сказал Неживой.

Первый — это рынок столичных агломераций, где высокий спрос поднимает зарплаты в области информационных технологий, финансов и управления. Второй — государственно-корпоративные программы в ресурсных регионах, где высокие зарплаты на вахте поддерживают стратегические добывающие и инфраструктурные проекты. Третий — глобальный спрос на цифровые профессии, который создает дефицит и высокие доходы для программистов, а также инженеров по всей стране.

По мнению эксперта, главная задача заключается не в констатации этого роста, а в том, чтобы передать импульс развития успешных «островов» на всю остальную экономику. Без этого рекордная цифра будет отражать не столько общее повышение уровня жизни, сколько углубляющееся неравенство в доходах и доступе к возможностям между разными регионами и отраслями.

