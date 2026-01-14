Больничные в 2026-м: как изменились размеры выплат, когда выгодно брать

С 2026 года в России изменился порядок начисления больничных выплат. В связи с повышением МРОТ вырос размер начислений. Кроме того, теперь и самозанятые могут претендовать на получение листка нетрудоспособности. Подробнее об этом, а также о том, когда оформление больничного действительно выгодно, а когда лучше от него отказаться, — в материале NEWS.ru.

Как будут рассчитываться больничные для самозанятых

С 1 января 2026 года в России действует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых. Как рассказал NEWS.ru член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд» Анатолий Баранов, теперь они могут получать пособие по временной нетрудоспособности после добровольной уплаты страховых взносов не менее чем за шесть месяцев.

Отношения самозанятых с Социальным фондом будут осуществляться через мобильное приложение «Мой налог». Эксперт пояснил, что пользователи смогут выбрать, на каких условиях будет оплачиваться больничный лист: исходя из расчетной суммы 50 тысяч рублей или 35 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности. При выборе страхового покрытия в 50 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1920 рублей, а при сумме 35 тысяч рублей — 1344 рубля в месяц.

«После уплаты взносов в течение полугода у граждан появится право на получение пособия в размере 70%, а по истечении 12 месяцев — в размере 100% страховой суммы», — отметил Баранов.

Как вырастут выплаты по больничным листам в 2026 году

По общему правилу больничный рассчитывается исходя из среднего дневного заработка работника, напомнила NEWS.ru кандидат юридических наук доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова. Однако существуют ограничения в виде предельной суммы для начисления страховых взносов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт уточнила, что, если средний дневной заработок сотрудника превышает установленный законодательством предел, для расчета больничного используется именно эта предельная величина. Она определяется на основе предельной базы для начисления страховых взносов за соответствующие годы.

В 2024 году эта база составляла 2 225 000 рублей, а в 2025 году — 2 759 000 рублей.

Таким образом, максимальный среднедневной заработок для расчета пособия в 2026 году вычисляется по формуле: сумма предельных баз за два предшествующих года делится на 730 дней (количество календарных дней за два года: 365 + 365). Соответственно, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 6827,40 рубля в день.

Кроме того, размер пособия напрямую зависит от страхового стажа работника. Экономист поясняет: чем короче стаж, тем ниже будет процент выплаты от среднего заработка. Следовательно, молодые специалисты, только начинающие карьеру, будут получать пособие по минимальному расчетному тарифу.

Установлены следующие размеры пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа работника:

100% от среднего заработка — если страховой стаж составляет восемь и более лет;

80% от среднего заработка — если страховой стаж от пяти до восьми лет;

60% от среднего заработка — если страховой стаж до пяти лет.

Как сегодня рассчитать свой больничный

Для наглядности Леонова привела пример расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году. К примеру, сотрудница Иванова проболела в 2026 году 10 дней — с 9 по 18 сентября. Ее общий страховой стаж составляет 10 лет и восемь месяцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для расчета учитывается ее доход за два предыдущих календарных года. В 2024 году Иванова заработала 2 млн рублей. Эта сумма полностью учитывается, так как она не превышает установленного на тот год лимита. В 2025 году ее заработок составил 3,5 млн рублей. Однако, как мы помним, законом установлен предельный размер дохода для таких расчетов (2 759 000 рублей в год). Поэтому в формулу пойдет именно эта, меньшая сумма.

Таким образом, общая расчетная база за два года составила 4,759 млн рублей. Эту сумму делим на 730 дней и получаем средний дневной заработок — 6519 рублей.

Поскольку страховой стаж Ивановой превышает восемь лет, больничный оплачивается в размере 100% от этого среднего заработка. За 10 дней болезни общая сумма пособия составит 65 191 рубль.

Оплата идет из двух источников: первые три дня больничного финансирует работодатель, а оставшиеся семь — Социальный фонд России.

Леонова также подчеркнула, насколько важен стаж для итоговой суммы. Если бы Иванова проработала меньше пяти лет, ее дневное пособие составило бы только 60% от среднего заработка, то есть 3911 рублей в день. В итоге общая выплата за тот же период была бы значительно меньше.

Каковы минимальные выплаты по больничному в 2026 году

Если стаж работника меньше шести месяцев или его заработок был ниже минимального уровня, больничный рассчитывается на основании МРОТ.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда был равен 22 440 рублям, с 2026 года это уже 27 093 рубля.

Таким образом, в 2025 году размер дневного пособия из заработка, равного МРОТ, составлял 737,75 рубля. В 2026-м (с учетом, что МРОТ подняли более чем на 20%) он составит 890,72 рубля. Именно эту сумму будут получать работники с низким доходом или без стажа, например устроившиеся на работу недавно. Так, при недельном больничном пособие составит не менее 6235 рублей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда выгодно брать больничный, а когда — нет

Больничный выгодно брать в случаях, когда человеку предстоит длительное лечение и доход за последние два года был стабильно высоким, говорит NEWS.ru кандидат юридических наук директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов. Тогда пособие поможет компенсировать значительную часть вашей зарплаты.

«Еще один случай — конец года, когда предельная база для начисления взносов уже исчерпана и фактическая выплата по больничному будет максимальной», — отмечает эксперт. По его словам, также лучше не отказываться от больничного в периоды сезонных заболеваний, когда необходимость полноценного восстановления важнее, чем минимальные потери в доходах.

Если состояние здоровья позволяет работать из дома или в офисе, а больничный не будет покрывать ваших фактических финансовых потребностей, возможно, лучше его не открывать. «Особенно это касается тех, кто имеет небольшой страховой стаж или низкую официальную зарплату, из-за чего размер пособия будет существенно ниже среднего заработка», — объясняет юрист.

Также больничный может быть невыгоден сотруднику, который находится на испытательном сроке или планирует повышение по службе. В таком случае важно продемонстрировать работодателю свою лояльность и трудоспособность, если, конечно, здоровье позволяет работать, заключает Меркулов.

Что делать, если больничный совпал с отпуском

Как объясняет NEWS.ru партнер практики трудового права АБ КИАП Юлия Паушкина, в случае заболевания работника во время ежегодного оплачиваемого отпуска законодательство (ст. 124 ТК РФ) предусматривает продление или перенос отпуска по выбору работника. Причем продление осуществляется автоматически на основании больничного листа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трудовой кодекс напрямую не обязывает сотрудника информировать работодателя о болезни во время отпуска, однако такое требование может содержаться в локальных актах компании, указывает эксперт. Впрочем, даже при его отсутствии Паушкина рекомендует работникам (чтобы избежать возможных споров) уведомить непосредственного руководителя о наступившей нетрудоспособности любым доступным способом. Это можно сделать, например, через мессенджер, электронную почту или по телефону.

