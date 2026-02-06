Юрист ответил, можно ли законно купить «красивые» номера для автомобиля

Приобрести «красивый» номер у сотрудников Госавтоинспекции не представляется возможным, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Однако, по его словам, такой регистрационный знак гражданин вполне может получить законным путем.

АМР97 — это серия регистрационных знаков, обычно указывающая на принадлежность автомобиля к высшим органам государственной власти РФ. В обиходе их называют «неприкасаемыми», так как они предоставляют фактический приоритет на дорогах. Однако закон не устанавливает какие-либо особенности выдачи таких номерных знаков и запрет на их получение обычными гражданами. Вместе с тем, в настоящее время официальная покупка любого номера через ГАИ невозможна, — поделился Хаминский

Он подчеркнул, что прежде частные лица приобретали «красивые» номера для незаконного получения мнимого преимущества на дороге, и цена за них могла достигать 35 млн рублей. По словам юриста, процедуру продажи госзнаков планировали урегулировать на законодательном уровне, чтобы реализовать их через аукцион, однако эту инициативу так и не вынесли на рассмотрение в правительство РФ.

На самом деле привилегии предоставляют не автомобильные номера, а статус лица, использующего транспортное средство. Соответственно, граждане, имеющие в своем владении данные регистрационные знаки, могут и дальше продолжать их использование, — резюмировал Хаминский.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что ГАИ не имеет права изымать официально зарегистрированные государственные номера только на основании сочетания букв. По его мнению, номера могут быть утрачены только в случае их недействительности или изменения внешнего вида.