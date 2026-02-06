Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 06:45

Трихолог назвала нюансы проведения процедуры фотоомоложения весной

Трихолог Казарян: проведение фотоомоложения весной создает риск пигментации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Весеннее фотоомоложение создает высокий риск пигментации, заявила NEWS.ru врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт и трихолог Лианна Казарян. По ее словам, проведение процедур с использованием систем интенсивного импульсного света (IPL) и лазеров в теплое время года возможно, но требует взвешенного подхода.

Фотоомоложение можно проводить весной и летом, но строго при соблюдении мер фотозащиты и правильном подборе пациента. Современные IPL и лазерные системы позволяют безопасно работать вне зимнего периода, однако риск осложнений в теплое время года выше. Какие основные условия безопасности существуют? Это отсутствие активного загара. Процедуру не проводят на загорелой коже. Загар, в том числе солярий, должен отсутствовать минимум три или четыре недели до и после процедуры, — пояснила Казарян.

Она добавила, что обязательным становится ежедневное использование солнцезащитного средства с индексом SPF 50+ и широким спектром защиты, которое необходимо обновлять каждые несколько часов. Кроме того, как подчеркнула специалист, в первые две недели после процедуры необходимо полностью избегать прямого солнца и пляжного отдыха.

При фотоомоложении весной также обязательно использование солнцезащитных средств. Пациент должен ежедневно применять SPF 50+ с UVA- и UVB-защитой, обновлять средство каждые два или три часа при нахождении на солнце. В течение 10–14 дней рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, пляжа, активного отдыха на солнце. Фотоомоложение в весенне-летний период возможно, но это всегда взвешенное врачебное решение, а не рутинная процедура. При несоблюдении рекомендаций риск поствоспалительной пигментации значительно возрастает, — резюмировала Казарян.

Ранее врач-косметолог Анна Лебедева заявила, что процедуры красоты вовсе не всегда требуют значительного времени на их проведение или достижение эффекта. В числе процедур, которые дают быстрый эффект, она назвала фотоомоложение, микротоковый массаж лица и пилинг PRX.

Читайте также
Ногти на ногах без проблем и трещин: простой домашний способ вместо дорогого педикюра, который действительно работает
Общество
Ногти на ногах без проблем и трещин: простой домашний способ вместо дорогого педикюра, который действительно работает
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Здоровье/красота
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Канцерогены, удар по нервной системе: назван топ опаснейших стройматериалов
Общество
Канцерогены, удар по нервной системе: назван топ опаснейших стройматериалов
Россиянину за четыре часа пересадили сердце
Москва
Россиянину за четыре часа пересадили сердце
В Роскачестве ответили, какие блюда не стоит употреблять вместе с пивом
Life Style
В Роскачестве ответили, какие блюда не стоит употреблять вместе с пивом
красота
здоровье
советы
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский форвард «Тампы» продлил результативную серию НХЛ до 10 матчей
ВСУ разместили максимальное количество расчетов БПЛА в Сумской области
Назван напиток, способный неизбежно превратить мужчину в импотента
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в России
Названы девять машин, которые покинут автомобильный рынок в 2026 году
Разгром «Азова», снежная «диета» в рядах ВСУ: новости СВО на утро 6 февраля
Светская львица, поставлявшая жертв Эпштейну: чем известна Гислейн Максвелл
«Самый интересный вопрос»: в США описали судьбу Одессы после переговоров
Стало известно, с кем осталась тяжелобольная дочь Баталова
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 февраля: инфографика
В небе над Россией сбили почти 40 украинских БПЛА за ночь
Синоптик перечислила регионы России, в которых наступит ранняя весна
США призвали американцев срочно бежать из Ирана
Названа самая доступная по цене рыба в России
В ГД озвучили, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
Экс-премьера Норвегии заподозрили в коррупции на фоне дела Эпштейна
Адвокат ответила, можно ли отсудить у экс-супруга купленное до брака жилье
«Выглядел отвратительно»: на Западе ужаснулись внешности Зеленского
В день смерти Эпштейна у его камеры заметили «оранжевое пятно»
40 за доллар — миф или реальность: может ли рубль укрепиться так сильно
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.