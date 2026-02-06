Трихолог назвала нюансы проведения процедуры фотоомоложения весной

Весеннее фотоомоложение создает высокий риск пигментации, заявила NEWS.ru врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт и трихолог Лианна Казарян. По ее словам, проведение процедур с использованием систем интенсивного импульсного света (IPL) и лазеров в теплое время года возможно, но требует взвешенного подхода.

Фотоомоложение можно проводить весной и летом, но строго при соблюдении мер фотозащиты и правильном подборе пациента. Современные IPL и лазерные системы позволяют безопасно работать вне зимнего периода, однако риск осложнений в теплое время года выше. Какие основные условия безопасности существуют? Это отсутствие активного загара. Процедуру не проводят на загорелой коже. Загар, в том числе солярий, должен отсутствовать минимум три или четыре недели до и после процедуры, — пояснила Казарян.

Она добавила, что обязательным становится ежедневное использование солнцезащитного средства с индексом SPF 50+ и широким спектром защиты, которое необходимо обновлять каждые несколько часов. Кроме того, как подчеркнула специалист, в первые две недели после процедуры необходимо полностью избегать прямого солнца и пляжного отдыха.

При фотоомоложении весной также обязательно использование солнцезащитных средств. Пациент должен ежедневно применять SPF 50+ с UVA- и UVB-защитой, обновлять средство каждые два или три часа при нахождении на солнце. В течение 10–14 дней рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, пляжа, активного отдыха на солнце. Фотоомоложение в весенне-летний период возможно, но это всегда взвешенное врачебное решение, а не рутинная процедура. При несоблюдении рекомендаций риск поствоспалительной пигментации значительно возрастает, — резюмировала Казарян.

