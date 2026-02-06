Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 06:20

В России призвали проверить модельные агентства из-за скандала с Эпштейном

Глава ВР Резяпов призвал очистить модельные агентства России от криминала

Джеффри Эпштейн в зале суда Джеффри Эпштейн в зале суда Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал проверить и очистить модельные агентства от криминала, фигурирующие в деле американского экономиста Джеффри Эпштейна. В беседе с NEWS.ru он отметил, что официальные обращения уже направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

«Ветераны России» направили официальные обращения в СК РФ, Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении всех российских модельных агентств и лиц, упомянутых в рассекреченных документах по делу Эпштейна на предмет «поставок» российских девушек на остров экономиста. Поводом послужили данные, опубликованные Министерством юстиции США в конце января 2026 года, где фигурируют российские города и конкретные агентства. Предположительно, они участвовали в поставке молодых девушек для вечеринок Эпштейна, — сказал Резяпов.

По его словам, в массиве из миллионов документов фигурируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Саратов, Краснодар и другие города. Он добавил, что в переписке, датированной 2018 годом, прямо рекомендуется модель из Краснодара со ссылкой на определенное агентство, а также обсуждаются девушки из других регионов.

Обращения «Ветеранов России» ставят перед российскими правоохранительными органами задачу: установить, была ли причастность российских субъектов к международной сети сексуальной эксплуатации и вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией. В массиве файлов Эпштейна из более чем 3,5 млн документов, рассекреченных Минюстом США, упоминаются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Саратов, Краснодар, Омск, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Хабаровск и другие города. В переписке, датированной 2018 годом, прямо рекомендуется модель по имени Рая из Краснодара, — заявил Резяпов.

Ранее сообщалось, что имя покинувшего Россию музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) фигурирует в материалах по делу Эпштейна. В этих же файлах содержатся упоминания писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В России призвали проверить модельные агентства из-за скандала с Эпштейном
