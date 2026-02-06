Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 06:19

ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE

Жителя Огайо задержали за угрозы физической расправы в адрес Трампа

Фото: JIM LO SCALZO/EPA/TASS
Читайте нас в Дзен

Житель штата Огайо был задержан ФБР за публикацию в интернете серии смертельных угроз в адрес президента США Дональда Трампа и федеральных иммиграционных офицеров. Материалы дела, поступившего в суд, содержат экстремистские призывы к насилию. В частности, задержанный намеревался «повесить Трампа».

47-летний Чарльз Бронсон Инграм оставлял комментарии под роликами на видео-хостинге YouTube видео. В них мужчина призывал к расправе над сотрудниками миграционной полиции ICE, избирателями и сторонниками президента. Его послания были наполнены ненавистью: он угрожал «сионистам» и открыто выступал за убийства.

Я лично готовлюсь охотиться и убивать агентов ICE, и я далеко не единственный, — заявил Играм в одном из комментариев.

ФБР провело обыск в доме мужчины 4 февраля, в результате которого были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Теперь ему грозит судебное преследование за угрозы в адрес высокопоставленных лиц и представителей власти.

Ранее стало известно, что обвиняемого в покушении на Дональда Трампа Райана Рута приговорили к пожизненному заключению. В сентябре 2024 года он появился с винтовкой неподалеку от того места, где американский лидер играл в гольф. Агенты Секретной службы заметили ствол оружия, который торчал из кустов, и открыли огонь. Подозреваемый сумел скрыться с места происшествия, однако вскоре его задержали.

Дональд Трамп
ФБР
угрозы
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генетик или сварщик: на кого переучиться, чтобы получать 300 тысяч
Названа неочевидная причина, почему кошки лежат на спине лапами вверх
Опорник пал, бойцы ВСУ сдались без шансов: успехи ВС РФ к утру 6 февраля
Два человека погибли при ударе ВС США по судну в Тихом океане
В России призвали проверить модельные агентства из-за скандала с Эпштейном
ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE
В Роскачестве ответили, какие блюда не стоит употреблять вместе с пивом
Пасынок Сырского раскрыл, как поплатился за критику отчима
Психолог дала совет родителям, как избежать приступов агрессии у ребенка
Фриланс без соцпакета или работа по найму — что выбрать в 2026 году
Число алкомаркетов в России может сократиться
Россиянам дали совет по накоплению денежных средств
Биография, молодая жена, болезнь дочери: Константину Эрнсту — 65
Юрист ответил, можно ли законно купить «красивые» номера для автомобиля
В Ирландии ужаснулись идее выдавать 14-летних украинок замуж
Психолог объяснила, почему женщины часто стремятся «завиноватить» мужчину
Близкий к переговорам источник озвучил критически важный аспект для Украины
Ограничения на полеты введены в одном из российских аэропортов
100 тыс. рублей — новый порог успеха? Сколько россиян его перешагнули
Британию уличили во лжи о присутствии военных на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.