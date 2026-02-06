ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE Жителя Огайо задержали за угрозы физической расправы в адрес Трампа

Житель штата Огайо был задержан ФБР за публикацию в интернете серии смертельных угроз в адрес президента США Дональда Трампа и федеральных иммиграционных офицеров. Материалы дела, поступившего в суд, содержат экстремистские призывы к насилию. В частности, задержанный намеревался «повесить Трампа».

47-летний Чарльз Бронсон Инграм оставлял комментарии под роликами на видео-хостинге YouTube видео. В них мужчина призывал к расправе над сотрудниками миграционной полиции ICE, избирателями и сторонниками президента. Его послания были наполнены ненавистью: он угрожал «сионистам» и открыто выступал за убийства.

Я лично готовлюсь охотиться и убивать агентов ICE, и я далеко не единственный, — заявил Играм в одном из комментариев.

ФБР провело обыск в доме мужчины 4 февраля, в результате которого были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Теперь ему грозит судебное преследование за угрозы в адрес высокопоставленных лиц и представителей власти.

Ранее стало известно, что обвиняемого в покушении на Дональда Трампа Райана Рута приговорили к пожизненному заключению. В сентябре 2024 года он появился с винтовкой неподалеку от того места, где американский лидер играл в гольф. Агенты Секретной службы заметили ствол оружия, который торчал из кустов, и открыли огонь. Подозреваемый сумел скрыться с места происшествия, однако вскоре его задержали.