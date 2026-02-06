Биография, молодая жена, болезнь дочери: Константину Эрнсту — 65

Медиаменеджер, продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 6 февраля отмечает 65-летие. Как сложилась его карьера и личная жизнь?

Что известно о детстве и юности Эрнста

Константин Львович родился 6 февраля 1961 года в семье, где отец был академиком-биологом, а мать — экономистом. Детство и юность Эрнста прошли в Санкт-Петербурге.

Отец, Лев Константинович, возглавлял ленинградский научный центр и проводил исследования в области генетики, биотехнологий и селекции. Он мечтал о сыне как о продолжателе своего дела. Однако с юных лет Константин увлекался киноискусством и стремился стать актёром, чтобы воплотить в жизнь идею «проживания нескольких жизней».

«Было принято считать, что идти в кино прямиком из школы нельзя. Слишком легкомысленно. Нет, ты сначала овладей какой-то другой профессией, приобрети ценный опыт, а уж потом ступай в кино. Чушь, конечно, полнейшая… Но тогда поддался, повёлся, отправился за ценным опытом в генную инженерию — почти на 10 лет…» — вспоминал в одном из интервью Эрнст.

Эрнст не мог ослушаться своего отца, поэтому после школы поступил на биолого-почвенный факультет ЛГУ. К 23 годам он осознал, что его будущее связано с наукой, и решил продолжить обучение в аспирантуре. В возрасте 25 лет Константин защитил диссертацию по генной инженерии, стал руководителем лаборатории и получил возможность пройти двухлетнюю стажировку в Кембридже, но отказался от нее.

«Я знал, что в 35 обязательно буду директором института. В какой-то момент я понял, что мне с моим будущим все ясно, и эта предсказуемость меня ужаснула», — рассказывал Константин.

Как сложилась карьера Эрнста

В 1988 году Константин вместе с братьями Алейниковыми пришел на студию «Видеофильм». Тогда Эрнст, предвосхитивший моду на музыкальные клипы, впервые начал работать в этой сфере. Его первыми клиентами стали участники группы «Алиса». Клип на песню «Аэробика» оказался не только сложным, но и уникальным.

В конце 80-х он познакомился с Александром Любимовым, и они начали работать над программой «Взгляд». В 1991 году в команде произошел разлад.

«Я зашел на ТВ по пути. И затянуло, как в воронку. Вы же помните то время: появился „Взгляд“, и на телевидении завихрилась такая энергия, такой оттуда попер драйв, что страшно захотелось во всём этом участвовать. В кино же, наоборот, энергия стала иссякать, кино умирало, и тут не только в экономике дело. Кино ведь должно проговаривать время, а то время нельзя было ни проговорить, ни ухватить, ни разглядеть толком. В общем, делать телевидение было тогда актуальнее», — объяснял свой выбор Эрнст.

Эрнст решил, что настало время реализовать детскую мечту — он уговорил руководство Первого канала позволить ему вести авторскую «художественно-публицистическую культурологическую» передачу «Матадор». Эрнст на протяжении всего времени стремился к кардинальным изменениям на Первом канале. Он был убежден, что даже самые популярные программы должны уступить место новым, которые будут отвечать запросам современной аудитории. Его энтузиазм разделял Владислав Листьев, который называл Эрнста носителем новых идей.

1 марта 1995 года мир потрясла новость о гибели известного тележурналиста. Листьев, предчувствуя грядущую трагедию, предложил Константину Львовичу занять пост заместителя генерального директора. Однако Эрнст отклонил это предложение, так как планировал уйти с телевидения в киноиндустрию.

Второй раз Эрнсту сразу предложили должность гендиректора ОРТ, и он, немного подумав, согласился. Такое решение Константин Львович объяснял желанием реорганизовать сетку вещания и тем самым создать новый конкурентный продукт.

Константин Эрнст запустил множество проектов: показал культовые фильмы, обновил концепцию рекламы, что позволило создавать передачи. Внедрив преобразования, он следил за реакцией аудитории.

В середине 1990-х Константин Львович был продюсером социальной рекламы «Русский проект». Также он совместно с Леонидом Парфеновым запустил формат новогоднего музыкального телефильма под названием «Старые песни о главном». Важно отметить, что их дружеские отношения со временем прекратились.

Что известно о личной жизни Эрнста

В 1990-е годы Константин Эрнст познакомился с театральным критиком Анной Силюнас на светском мероприятии. Вскоре после этого они начали жить вместе, и у них появилась дочь Александра. Однако их брак оказался недолгим, и Эрнст с Силюнас разошлись.

Старшая дочь главы Первого канала некоторое время проживала в Испании, а затем обосновалась в Соединенных Штатах. Как и ее отец, она занимает должность креативного продюсера. У Александры пока нет супруга и детей. В сентябре 2023 года стало известно, что у нее диагностировали болезнь Лайма.

«Слезы и анализы крови, капельницы и буквы цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола… Регулярные боли и лихорадка… Дни, проведенные в постели со страхом, яростью и пустыми мыслями», — рассказывала подписчикам дочь Эрнста.

Продюсер Лариса Синельщикова стала второй женой Константина Эрнста. Она руководила студией «ВИD» и вместе с Эрнстом разрабатывала популярные программы для Первого канала. Их брак продлился до 2010 года, после чего Синельщикова продала свой бизнес и переехала на Лазурный берег. У пары не было детей.

Сейчас Эрнст женат на Софье Заике — дочери петербургского банкира, актрисе и модели. В 2017 году пара оформила свои отношения, несмотря на значительную разницу в возрасте — 27 лет. С тех пор у Эрнстов появились трое детей: Эрика (2016 год), Кира (2017 год) и Лев (2020 год). Супруги предпочитают не раскрывать детали своей семейной жизни.

