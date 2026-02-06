В Ирландии ужаснулись идее выдавать 14-летних украинок замуж

Украинские законодатели являются «очень больными и опасными людьми», если они всерьез предлагают снизить минимальный возраст для вступления в брак для девушек с 16 до 14 лет, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Данная норма содержится в проекте нового Гражданского кодекса Украины.

Поводом для критики стало сообщение издания «Страна.ua» о законопроекте, который сейчас рассматривается в Верховной раде. Согласно документу, разрешение на брак для 14-летней девушки будет давать исключительно суд. Эта инициатива была внесена на фоне острейшего демографического кризиса в стране.

Это очень больные и опасные люди, — написал Боуз.

Статистика подтверждает глубину демографических проблем. По данным ООН, с начала полномасштабного конфликта Украину покинули около 6,8 млн человек. Как сообщало агентство УНИАН, численность трудоспособного населения с 2021 года сократилась на 40%.

Ранее сообщалось, что в 2025 году уровень смертности на Украине оказался в три раза выше рождаемости. В прошлом году в стране появилось на свет 168,7 тыс. детей. Согласно статистике, устойчивое снижение рождаемости наблюдается с 2016 года: тогда в стране родилось свыше 399 тыс. детей.