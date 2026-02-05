Две страны оказали посредничество при возвращении бойцов ВС РФ из плена ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении российских военных из плена

Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты выступили посредниками при возвращении 157 российский военных и трех мирных жителей из плена, сообщили в Минобороны России. В настоящее время россияне находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщал, что российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Киев вернул Москве 38 тел во время новой процедуры обмена. Парламентарий также предоставил журналистам фотографию с места обмена. На ней видно несколько грузовиков с телами, а также выгружающих их работников в белых защитных костюмах.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме украинского урегулирования отмечал, что к 11 декабря 2025 года Москва в общей сложности передала Киеву более 11 000 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, в ответ РФ получила 201 военного. Глава МИД обратил внимание на то, что обмен телами непропорционален.