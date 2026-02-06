Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 08:00

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в России

Депутат Нилов: в Госдуме задумались о снижении пенсионного возраста в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Госдуме есть предложение по снижению пенсионного возраста в России, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, пока эта инициатива не оформлена в законопроект. Он уточнил, что повышение пенсионного возраста в ближайшем будущем точно невозможно.

В ближайшем будущем повышение пенсионного возраста точно невозможно. Мы приняли бюджет Соцфонда на несколько лет. Деньги распланированы под действующие параметры пенсионной системы. Наоборот, есть предложения по его снижению. Перспективы прохождения таких инициатив не стану оценивать — их пока не рассматривали, — сказал Нилов.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили снизить пенсионный возраст для россиян с двумя и более детьми. С этой инициативой парламентарии обратились к министру труда Антону Котякову. Они напомнили, что сейчас многодетные россиянки вправе досрочно выйти на пенсию, однако для этого им необходимо наработать определенный трудовой стаж, накопив пенсионные баллы. По словам Миронова, предлагаемая мера поможет инвестировать в демографическое и экономическое будущее России.

