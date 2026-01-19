Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 17:39

Молодая россиянка случайно проглотила щетку во время чистки зубов

Жительница Тюменской области проглотила зубную щетку и попала в больницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Тюменской области случайно проглотила щетку во время чистки зубов, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Там уточнили, что 19-летняя девушка сразу рассказала обо всем маме. Женщина немедленно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, и пострадавшую экстренно госпитализировали.

19-летняя девушка во время чистки зубов неожиданно проглотила зубную щетку целиком. Пострадавшая почувствовала тяжесть в желудке. Ее мама, быстро оценив серьезность ситуации, немедленно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что подобные случаи требуют обязательного врачебного контроля. Наибольший вред здоровью при попадании в желудочно-кишечный тракт представляют предметы с острыми краями или специфическим составом, поскольку они способны повредить внутренние органы. Пациенту может потребоваться срочная операция.

Ранее жительница Санкт-Петербурга обнаружила осколок стекла в хинкали, заказанных через доставку из ресторана. Заведение сначала отказалось выплачивать компенсацию и предложило клиентке в качестве извинений две бутылки вина.

