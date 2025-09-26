Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:08

Четверо петербуржцев пойдут под суд за подмену аксессуаров для iPhone

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге четыре участника преступной группы в возрасте от 21 до 25 лет предстанут перед судом за подмену аксессуаров для смартфонов Apple, пишет Neva.today со ссылкой на ГУ МВД России. В ходе незаконной схемы они получили 1,9 млн рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении молодых людей уже передали в суд.

По версии следствия, подозреваемые заказывали товары на маркетплейсе по фиктивным данным. Получив заказ, они вскрывали его в автомобиле, меняли содержимое на дешевую копию и наклеивали новые пломбы, чтобы скрыть следы вскрытия. Затем молодые люди под вымышленным предлогом сдавали подделки обратно в магазин, получая за них полный возврат денег. Оригинальные аксессуары они продавали на сайтах объявлений.

Всего с мая 2023 года по апрель 2024 года фигуранты дела совершили 39 эпизодов хищений. В рамках следствия они полностью возместили причиненный ущерб. В отношении всех четырех мужчин избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что 57-летняя жительница Ленинградской области и ее 39-летний подельник предстанут перед судом за хищение 21 млн рублей у одного из банков. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору и в особо крупном размере при получении кредита.

мошенники
суды
преступления
Cанкт-Петербург
