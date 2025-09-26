Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:24

Учитель несколько недель изводил школу, распыляя фекальный спрей

NYP: в США арестовали учителя за распыление зловонного спрея в школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Южная Каролина арестован учитель средней школы, который несколько недель тайно распылял в учебном заведении спрей с запахом фекалий, сообщает New York Post. Александр Льюис приобрел зловонное средство через интернет и использовал его с конца августа по сентябрь 2025 года.

Действия педагога привели к повреждению системы кондиционирования воздуха на сумму более $55 тыс. (около 4,6 млн рублей) и вызвали проблемы со здоровьем у учащихся. Как сообщил один из родителей, у его сына-астматика из-за запаха произошло несколько приступов, потребовавших медицинской помощи.

После многочисленных жалоб администрация школы провела проверку систем вентиляции, где и была обнаружена причина зловония. Льюису предъявлены обвинения в нарушении порядка в учебном заведении и умышленном причинении ущерба имуществу. Мотивы его действий остаются неизвестными.

Ранее суд в Нью-Йорке приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнюю учительницу Сэнди Карасас-Пинес, совратившую своего ученика. Карасас-Пинес работала в школе для детей с особыми потребностями и полгода поддерживала интимную связь со своим 14-летним подопечным.

учителя
США
аресты
запахи
школы
